Bor Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi Gönüllüleri 'Gençlerin İyilik Ağacı Projesi' ile Faaliyetlerini Sürdürüyor

Bor Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi gönüllüleri 'Gençlerin İyilik Ağacı Projesi' çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Gönüllü gençler; proje çerçevesinde bu kez Bor'da bir caminin temizliğini yaptı, kiraz bahçesi hasadına yardım etti.

'İyilik yapan, iyilik bulur. Gençlerin iyilik ağacı yeşermeye devam ediyor' sloganı ile yürütülen projede gençler çeşitli etkinliklerle çalışmalarını sürdürüyor. Kimi zaman bir yaşlının pazar alışverişine yardım eden gençler kimi zaman da bir köy okulunda çocukların yüzlerinde gülümseme oluyor. Gençlerin İyilik Ağacı Projesi çerçevesinde bir ailenin kiraz bahçesindeki hasada yardım eden gençler, Bor'da bulunan bir caminin de temizliğini yaptı. Yapılan açıklamada; "'Gençlerin İyilik Ağacı' projesi çerçevesinde hem iyilikler yapmaya hem de yaptığımız iyilikleri taçlandırmak adına faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Tüm gençlerimizi merkezimizin faaliyetlerinden faydalanmaları konusunda burada çağrıda bulunarak, gençlerimizi merkezimize bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE