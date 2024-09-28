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Niğde'de Ahilik Haftası'nda Huzurevi Sakinlerine Ücretsiz Saç Bakımı

Niğde'de Ahilik Haftası'nda Huzurevi Sakinlerine Ücretsiz Saç Bakımı
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Niğde Kuaförler Odası, 17. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi'nde bulunan sakinlere ücretsiz saç ve sakal bakımı hizmeti sundu.

17. Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Niğde Kuaförler Odası tarafından yapılan etkinlikte huzurevi sakinlerinin saç bakımı yapıldı.

Niğde Kuaförler Odası'na bağlı kadın ve erkek kuaförler, Bor ilçesinde bulunan Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerine ücretsiz saç ve sakal bakımı hizmeti sundu. Niğde Kuaförler Odası tarafından yapılan açıklamada; "17. Ahilik Haftası nedeniyle Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi'nde bulunan büyüklerimizi ziyaret ettik, ellerini öptük. 'Kalbin yaşı yok' dedik ve büyüklerimizin saç ve sakal bakımlarını gerçekleştirdik. Yüzlerine gülümseme ektik. Bu güzel etkinliğimize katkı veren meslektaşlarımıza teşekkürler" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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