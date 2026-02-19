Haberler

Niğde'de Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı değerlendirildi

Güncelleme:
Niğde'de, 2026 Yılı Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, afet öncesi ve sırasında yürütülecek çalışmalar ele alındı ve ilgili kurumların görev tanımları istişare edildi.

Niğde'de 2026 Yılı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Harun Yardımcı başkanlığında düzenlenen toplantıya, Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlük temsilcileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Özel Hayat Hastanesi temsilcileri, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ilgili başkanlıkların temsilcileri katıldı. Ana çözüm ve destek çözüm ortaklarının yer aldığı toplantıda, 2025 yılına ilişkin genel değerlendirme yapılırken, 2026 yılı faaliyet planları gözden geçirildi.

Afet öncesinde ve afet sırasında yürütülmesi gereken çalışmalar ele alınarak, ilgili kurum ve kuruluşların görev tanımları istişare edildi ve operasyon planı üzerindeki gerekli güncellemeler değerlendirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
