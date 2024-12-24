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Niğde'de Emekli Vatandaşlar için Etkinlikler Düzenlenecek

Niğde'de Emekli Vatandaşlar için Etkinlikler Düzenlenecek
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Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliğiyle, 2024 Emekliler Yılı kapsamında emekli vatandaşlara yönelik panel, konser, yarışma ve yürüyüş gibi etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler 24-26 Aralık 2024 tarihlerinde üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nail Van, emeklilerin keyifli vakit geçireceğini ve sosyal dayanışmanın güçleneceğini belirtti.

Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliğiyle emekli vatandaşlara yönelik panel, konser, yarışma ve yürüyüş gibi etkinlikler düzenlenecek.

Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi arasında yapılan protokol gereği '2024 Emekliler Yılı' çerçevesinde Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile birlikte emeklilere yönelik özel bir etkinlik programı hazırlandı. Organizasyon çerçevesinde emekli vatandaşlar için panel, konser, yürüyüş ve dart yarışması gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinlikler; 24 ve 26 Aralık 2024 tarihlerinde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Yerleşkesinde düzenlenecek. Gün boyu sürecek etkinlikler kapsamında 24 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00' da Emeklilikte Sağlık ve Refah: Halk Sağlığı, Psikolojik Destek ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri konulu söyleşi, saat 19.00' da Niğde Emekliler Türk Halk Müziği Korosunun yer aldığı konser ve 26 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00'da Spor Dostu Kampüs' te yürüyüş etkinliği, 15.00' te ise dart yarışması düzenlenecek.

Etkinliklere ilişkin açıklama yapan Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nail Van; emekliler ve ailelerinin keyifli vakit geçirebileceği bu etkinliklerin, sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi ve emeklilere yönelik farkındalık oluşturmayı hedeflediğini ve etkinliklere Niğde'deki tüm emekli vatandaşları ve ailelerini beklediğini ifade etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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