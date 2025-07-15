Niğde'de 15 Temmuz şehitleri düzenlenen programla anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında protokol üyeleri şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Valilik koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında kent protokolü ilk olarak şehitlik ziyaretinde bulundu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda; tüm şehitler için dualar edildi, kabirlerine karanfil bırakıldı. Şehitlik ziyaretinin ardından Vali Cahit Çelik ve beraberindekiler, 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Şadırvan Park'ta açılan sergide 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan direniş anlarını yansıtan fotoğraflar sergilendi.

Program Fener Alayı yürüşü ve konser programı ile devam edecek. - NİĞDE