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Niğde Barosu'ndan Kadına Şiddete Karşı Basın Açıklaması

Niğde Barosu'ndan Kadına Şiddete Karşı Basın Açıklaması
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Niğde Barosu Kadın Hakları Komisyonu, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaparak kadına yönelik şiddetin artışına dikkat çekti. Avukat Özge Özalp Vulga, şiddeti önleme konusunda toplumda farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Niğde Barosu Kadın Hakları Komisyonu 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Niğde Adliye Sarayı Baro Başkanlığı'nda yapılan açıklamada Niğde Barosu Kadın Hakları Komisyonu sorumlusu Avukat Özge Özalp Vulga, kadına yönelik şiddetin toplumun en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi. Vulga, 25 Kasım 1960 tarihinde Dominik Cumhuriyeti diktatörlüğüne karşı mücadele eden Mirabal Kardeşler adlı üç kız kardeşin vahşice öldürülmelerinin üzerine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 17 Aralık 1999 tarihinden itibaren 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' olduğunu hatırlattı. Bugüne kadar katledilen tüm kadınları saygıyla anıyor ve kadına karşı şiddeti bir kez daha kınıyoruz diyen Vulga açıklamasında şunları söyledi;

"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadına yönelik şiddet sürekli artış göstermektedir. Kadınlar yalnızca erkeklerin fiziki şiddetine maruz kalmamakta aynı zamanda erkek egemen sistemin dayattığı toplumsal baskı, cinsiyet eşitsizliği ve hak ihlalleri ile de mücadele etmektedir. Toplumumuzda hala başlık parası alınması, aile içinde veya dışında fiziksel ve cinsel saldırılara maruz bırakma, tecavüz, çocuk gelin, namus cinayetleri, iş yaşamında erkeklere kıyasla aynı iş için daha az maaş, düşük pozisyonlarda çalıştırma, ev içindeki emeklerin göz ardı edilmesi, kadının gece tek başına yolda yürümekten dahi çekinmesi gibi bir çok şiddet türünü içermektedir. Her güne bir kadın cinayeti haberi ile uyandığımız ülkemizde 2024 yılı içinde gelmiş olduğumuz bugüne kadar 406 kadın cinayeti gerçekleşmiştir. Kadınlar istatistiklere göre en çok evli oldukları eşleri ve boşanma döneminde oldukları erkekler tarafından ve kendilerini en güvende hissetmeleri gereken evlerinde öldürülmektedir."

Şiddeti önleme konusunda yapılması gerekenler

Toplumda şiddet konusunda farkındalık ve duyarlılık oluşturmak için okul öncesinden başlayarak okulda, ailede, kamu kurum ve kuruluşlarında, askerlikte, özel sektörde kadın hakları ve aile içi şiddet ve şiddeti önleme konusunda bilgilendirme toplantıları yapılası gerektiğini ifade eden Vulga; şiddeti önleme konusunda bakanlıklar, barolar, yerel yönetimler, kadın dernekleri, medya, yargı ve güvenlik güçleri işbirliği içinde olmalıdır diye konuştu. Şiddete maruz kalan kadınların izlemesi gereken yolların neler olduğunu da açıklayan Vulga; "Şiddete maruz kalan kadınlarımız, Niğde Barosu, 112 Acil Çağrı Merkezi, valilik, kaymakamlık, Alo 183 Sosyal Destek Hattı, sağlık kuruluşları, cumhuriyet savcılıkları, İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Kadın Danışma Merkezleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ile kadın sivil toplum örgütlerine başvurabilir. Niğde Barosu ve Kadın Hakları Komisyonu olarak kadına şiddetin karşısında kadınlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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