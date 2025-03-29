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New Jersey'deki İslam Merkezi'nde Ramazan Yoğunluğu

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ABD'nin New Jersey eyaletindeki İslam Merkezi, Ramazan ayı boyunca teravih namazlarına yoğun katılım nedeniyle iki kez ev sahipliği yaptı. Bayram namazının üç kez kılınacağı belirtilirken, güvenlik önlemleri de artırıldı.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki İslam Merkezi'nde teravih namazı, yoğun katılım nedeniyle Ramazan ayı boyunca iki kez eda edildi. Yoğun ilginin beklendiği bayram namazının ise 3 kez kıldırılacağı öğrenildi.

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Passaic County'de bulunan İslam Merkezi, Ramazan ayında farklı milletlerden yüzlerce Müslümanı bir araya getirdi. Ramazan boyu teravih namazları olduğu yoğun katılım nedeniyle iki kez kılındı. Kapasitenin yetersiz kalması sonucu ilk teravih namazı yerel saatle 20.30'da başlarken, ikinci teravih namazı ise saat 22.00'de kılındı. Her iki vakitte de saflar tamamen doldu.

Polis güvenliği artırdı

Ramazan ayının başından bu yana yaşanan yoğunluk nedeniyle yerel emniyet güçleri de önlem aldı. İslam Merkezi'nin çevresinde güvenliği sağlamak üzere Passaic Polis Departmanı tarafından 6 polis memuru görevlendirildi. Polis ekipleri, ibadetlerin huzur içinde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla merkez çevresinde devriye gezdi.

Bayram namazı 3 kez kıldırılacak

İslam Merkezi'nde bayram namazı için de önlem alındı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre beklenen yoğun ilgi nedeniyle bayram namazı için 3 ayrı vakit belirlendi. - NEW JERSEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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