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Nevşehir yerel haberleri... Nevşehir'de sokaklar asfalt konforu ile buluşuyor

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Nevşehir yerel haberleri... Nevşehir'de sokaklar asfalt konforu ile buluşuyor

Nevşehir haberlerine göre Nevşehir Belediyesi tarafından içme suyu altyapısı yenilenerek yağmur suyu hatları döşenen Sümer Mahallesi'ndeki Ali Efe Yolu Sokak'ta hafta sonu sıcak asfalt serimi başladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından içme suyu altyapısı yenilenerek yağmur suyu hatları döşenen Sümer Mahallesi'ndeki Ali Efe Yolu Sokak'ta hafta sonu sıcak asfalt serimi başladı.

Karabacak Çeşmesi karşısından 100. Yıl İlkokulu'nu takip ederek çevre yoluna uzanan Sümer Mahallesi'ndeki Ali Efe Yol Sokak'ta Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce başlatılan altyapı yenileme çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yaklaşık 1 km uzunluğundaki sokağın içme suyu altyapısını tamamen yenileyen belediye ekipleri içme suyu hattındaki asbestli boruları yeni nesil polietilen borularla değiştirdi. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını tamamlaması ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ali Efe Yolu Sokak'ta üstyapı için çalışmalara başladı. Daha önce parke taşla kaplı yolu sıcak asfalt konforu ile buluşturmak için harekete geçen belediye ekipleri PMT seriminin ardından hafta sonu sıcak asfalt serimini de başladı.

Çalışmaların 9 Ağustos Salı günü tamamlanarak yolun yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sümer Mahallesi Nevşehir Ali Efe Yerel Haberler

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