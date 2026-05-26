Haberler

Nevşehir'de bayramlaşma programı düzenlendi

Nevşehir'de bayramlaşma programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Hüseyin Kök, protokol ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kök, trafik kurallarına uyulması çağrısı yaparak bayram süresince güvenlik tedbirlerinin alındığını belirtti.

Nevşehir Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Topuzluhan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Nevşehir protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, protokol üyeleri ve vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Burada konuşan Vali Kök; bayramların birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu belirterek, Kurban Bayramı'nın tüm vatandaşlara sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Bayram tatili dolayısıyla yola çıkacak sürücülere de çağrıda bulunan Kök, trafik kurallarına riayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Programın ardından Vali Hüseyin Kök; Nevşehir-Kayseri kara yolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasını ziyaret ederek görev başındaki polis ekiplerinin bayramını kutladı. Uygulama noktasında denetim için durdurulan sürücülerle de sohbet eden Kök, vatandaşlara çikolata ikram ederek bayramlarını tebrik etti.

Bayram süresince güvenlik ve trafik ekiplerinin sahada görev başında olacağını belirten Kök, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti

Avrupa ülkesinde sıcak hava alarmı! Şimdiden 7 kişi hayatını kaybetti
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var

Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince çıldırmış
AK Parti 'af' tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok

AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu
ABD'nin ilk başörtülü güzellik kraliçesi halkı selamladı

Tarihe geçen güzellik kraliçesi kırmızı araçla halkı selamladı
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne

Şafak vakti gözaltına alınan başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Elenen yarışmacı, Sercan'ın özel hayatını ifşa etti
Real Madrid'e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho'ya beklemediği bir şok

Ellerini ovuşturarak bekliyordu! Mourinho'ya beklemediği bir şok