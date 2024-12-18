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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne 7 Öğretim Üyesi Alınacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne 7 Öğretim Üyesi Alınacak
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NEVÜ, farklı fakültelerine toplam 7 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı. Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin akademik kadrosunu güçlendirmeye devam ettiklerini açıkladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'ün farklı akademik birimlerine toplam 7 öğretim üyesi alınacak.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, "Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Üniversitesi' ilan edilen üniversite olarak belirledikleri hedefler doğrultusunda akademik kadroyu da güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Aktekin bu kapsamda üniversitenin Turizm Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi'ne akademik ilanda belirtilen kriterlere göre öğretim elemanı alınacağını belirtti.

18 Aralık 2024 tarih ve 32756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre NEVÜ'ye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümleri dahilinde 1'i Profesör, 1'i Doçent ve 5'i de Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere gerekli kriterlere haiz toplam 7 öğretim elemanı alınacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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