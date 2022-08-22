Nevşehir haber: Nevşehir'de bazı caddelerde üstyapı çalışmaları başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde üstyapı çalışmaları başladı. Sıcak asfalt ile kaplanacak olan caddenin yaya kaldırımları da yenilenecek.

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince Borsa Kavşağı'ndan başlayarak Hayvan Pazarı'na kadar uzanan Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bir süre önce başlayan altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar çerçevesinde yoğun bir yerleşimin olduğu cadde boyunca eski asbestli borularla kaplı içme suyu hattı tamamen yenilendi. Borulardan kaynaklı su arızalarının önüne geçecek çalışma ile birlikte yeni nesil polietilen borularla güçlendirilen içme suyu hattı ile birlikte kanalizasyon hattı da yenilendi. Cadde boyunca geçtiğimiz yıllarda özellikle sağanak yağışlarda yaşanan su birikintilerini ve su baskınlarını önlemek için ilk kez yağmur suyu drenaj hatlarının da döşendiği cadde de sıcak asfalt serimi için hazırlıklar başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilk olarak PMT serimi yapılacak olan Dr. Sadık Ahmet Caddesi hafta içerisinde sıcak asfalt konforu ile buluşturularak yeniden araç trafiğine açılacak. - NEVŞEHİR