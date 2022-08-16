Nevşehir haber... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hacıbektaş'ta
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Nevşehir haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hacıbektaş'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 59.Ulusal, 33.uluslar arası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat etkinliklerine katılmak üzere Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine geldi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hacıbektaş'ta
NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 59.Ulusal, 33.uluslar arası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat etkinliklerine katılmak üzere Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak Hacı Bektaş Veli türbesini ziyaret ederek dua etti. Daha sonra Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu müzede bulunan eserler hakkında bilgi aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu Kültür merkezine geçerek kutlama etkinliklerine katıldı.