Bu kafeye erkekler giremiyor

Nevşehir'deki Hobi Kafe, yalnızca kadınlara hizmet vererek sosyal bir buluşma noktası olmayı hedefliyor. Kadınlar burada örgü örme, oyun oynama ve sosyalleşme imkanı buluyor.

Nevşehir'de yalnızca kadınlara hizmet veren "Hobi Kafe", sunduğu güvenli ve sıcak ortamla dikkat çekiyor. Kadınların rahatça sosyalleşebileceği bir alan oluşturmayı hedefleyen kafe, kentte bu özelliğiyle bir ilk olma özelliği taşıyor.

39 yaşındaki Rabia Ertuğrul tarafından hayata geçirilen Hobi Kafe, "Erkeklerin kahvesi varsa neden kadınların da olmasın?" düşüncesiyle kuruldu. Güzelyurt Mahallesi'nde kadınlara özel olarak tasarlanan kafeye erkekler giremiyor. Kısa sürede kadınların buluşma noktası haline gelen kafede örgü örüp, okey, satranç ve tavla oynayan kadınlar, sohbet ederek ev ortamı rahatlığında vakit geçiriyor. Kafede çay, kahve ve yöresel lezzetlerin yanı sıra örgü için gerekli hobi malzemeleri de temin edilebiliyor. Kadınlar burada hem üretmenin hem de sosyalleşmenin mutluluğunu bir arada yaşıyor.

Kafe işletmecisi Rabia Ertuğrul, "Erkeklerin kahvesi varsa neden kadınların da olmasın düşüncesi ile yola çıktım. Burada okey, tavla, satranç gibi oyunları oynamak isteyen kadınlarımızın yanı sıra, örgü örmek isteyen, ev ortamında vakit geçirmek isteyen kadınlarımız geliyor. Burada hobiyi ön plana çıkarttık. Hanımlarımız burada örgülerini örüyorlar, sohbet ediyorlar. Örgüye başlamak isteyen kadınlarımız buradan her türlü malzemelerini temin edebiliyorlar. Özellikle yöresel ikramlıklarımızdan tadabiliyorlar. Kadınlarımıza burada evlerinin rahatlığını ve konforunu sunmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kafeye gelen müşterilerden Nihal Pamuk ise, "Yaklaşık 7 yıldır 15 günde bir örgü etkinliği yapıyoruz. Daha önce farklı kafelerde buluşuyorduk ancak burası tamamen kadınlara özel olduğu için çok daha rahatız. Sigara yok, erkek yok. Ortak noktamız örgü ve burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz" dedi.

Nuran Çimen de, "Burada örgü örerek stres atıyoruz. İsteyenler okey oynuyor, isteyenler satranç oynuyor. Nevşehir'in buna ihtiyacı vardı" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
