Nevşehir'de temsili askerlik yapan engelli gençler terhis oldu

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında bir günlük temsili askerlik yapan engelli gençler, düzenlenen törenle yemin ederek terhis oldu.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında bir günlük temsili askerlik yapan engelli gençler, düzenlenen törenle yemin ederek terhis oldu.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından engelli gençlere yönelik düznelnen törene; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Fındık, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Bahittin Yakın, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, protokol üyeleri, askerlik görevini icra eden engelli gençlerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören, bir günlük askerlik görevini icra eden engellilerin yerlerini alarak ant içmeleri ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hilal Nayman'ın 'Bayrak Şiiri'ni okumasıyla başladı.

"Her görevi en iyi şekilde yerine getireceklerine olan güvenimiz tamdır"

Törende konuşma yapan Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Bahittin Yakın, Jandarma Genel Komutanlığının direktifleri istikametinde engelli vatandaşlara yönelik olarak icra edilen, 2023 yılı bir günlük temsili askerlik yemin törenini aileleri ve katılımcılar eşliğinde yapmanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Yakın, "Askerlik mükellefiyeti; asker-millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eden Türk milleti için bir onur vesilesidir. Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gururunu ömür boyu taşımaktadır. 1111 sayılı askerlik kanunu bünyesinde silahaltına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşlarımızın bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirmelerini sağlamak maksadıyla bu günü tertiplemiş bulunmaktayız. Askerlik hizmetini yerine getiren evlatlarınızın gözlerindeki pırıltıyı büyük bir memnuniyetle gözlemliyor ve bunun haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bu gençlerimizin kendilerine vatan savunmasında bir görev düştüğünde diğer askerlerimizden geri kalmayarak verilecek her görevi en iyi şekilde yerine getireceklerine olan güvenimiz tamdır" diye konuştu.

Tören, vatani görevini yerine getiren 8 engelli jandarma ere Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel tarafından terhis belgelerinin verilmesi ile sona erdi. - NEVŞEHİR