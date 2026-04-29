Nevşehir'de süt numuneleri yakın takipte

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Ulusal Kalıntı İzleme Programı kapsamında il genelinde süt numune alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen program çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Nevşehir genelindeki işletmelerden düzenli olarak süt numuneleri alınıyor. Toplanan numuneler, ilgili laboratuvarlara gönderilerek çeşitli parametreler açısından analiz ediliyor.

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla numune alma faaliyetlerinin belirlenen takvim doğrultusunda sürdürüldüğünü söyledi.

Memiş, alınan süt numunelerinin laboratuvar ortamında detaylı şekilde incelendiğini belirterek, ürünlerin mevzuat ve kalite standartlarına uygunluğunun titizlikle kontrol edildiğini ifade etti.

Yetkililer, yürütülen denetim ve analiz çalışmalarının temel amacının halk sağlığını korumak, tüketicilere güvenilir gıda arzını sağlamak ve muhtemel kalıntı risklerini önceden tespit etmek olduğunu kaydetti.

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, gıda güvenliği kapsamında denetim ve numune alma faaliyetlerine il genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi. - NEVŞEHİR

