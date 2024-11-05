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Nevşehir'de Jandarma Personeli 101 Ünite Kan Bağışında Bulundu

Nevşehir'de Jandarma Personeli 101 Ünite Kan Bağışında Bulundu
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101’inci yılı dolayısıyla Nevşehir'de jandarma personeli, Türk Kızılay'a 101 ünite kan bağışında bulundu. Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, kan vermenin sağlık açısından önemini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılı dolayısıyla Nevşehir'de jandarma personeli Türk Kızılay'a 101 ünite kan bağışında bulundu.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kızılay Haftası nedeni 'Cumhuriyetimizin 101'inci Yılında 101 Ünite Kan Bağış' mottosu ile kan bağışı kampanyası düzenlendi. Türk Kızılayı Nevşehir Şubesi'nin yürütmüş olduğu kan bağışı etkinliğine destek vermek amacıyla jandarma personeli de kan verdi. İlk kanı Nevşehir İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz verdi. Gerekli sağlık kontrollerini takiben karşılıklı bilgilendirmelerin ardından kan bağışında bulunan İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, kan verme işleminin sağlıklı bir faaliyet olduğunun altını çizerek; "Vatandaşlarımızın 6 ayda/yılda bir kez kan vermeleri onların sağlıkları açısından önemlidir. Vatandaşlarımızı bu manada kan vermeye davet ediyorum. Aynı zamanda gerçekleştirdiğimiz bu kan bağışları ile ülkemizin her yerinde kana ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın tedavi olmaları sağlanacaktır. Kan bağışında bulunan tüm personelimize de teşekkür ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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