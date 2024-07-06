Nevşehir'de Buğday Tarlasında Yangın: 100 Dönüm Alan Zarar Gördü

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Karahanlı köyünde buğday ekili tarlada çıkan yangında 100 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde Kozaklı ilçesine bağlı Karahasanlı köyü Özbek çıkışı Bağyolu Eğriarkaç mevkii civarındaki buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek diğer tarlalara da ulaştı. Yangını fark eden köy halkı traktörleriyle müdahale ederek yangının hızını kesmeye çalıştı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri; olaya müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

Elektrik hattından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR