Nevşehir Belediyesi Tarımsal Faaliyetlerine başladı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye olarak mülkiyeti kendilerine ait olan tarım arazilerinde buğday üretiminin yanı sıra kanatlı hayvan çiftliği ile küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği kuracaklarını açıkladı. İlk olarak 50 bin dekar büyüklüğündeki arazide buğday ekimi için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Savran, buradan elde edilecek ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arakasında bulunan ve mülkiyeti Nevşehir Belediyesi'ne ait olan tarım arazisinde incelemelerde bulundu. Traktör ile sürülen alanda gerçekleştirilecek olan tarımsal faaliyetler ile ilgili bilgi veren Savran, Nevşehir Belediyesi'nin gerçekleştireceği tarımsal faaliyetler ile hem Nevşehir'deki tarım ve hayvancılığa destek vereceğini hem de buralardan elde edilecek ürünleri ihtiyaç sahibi aileler ile paylaşacağını açıkladı. Savran şöyle konuştu; "Belediyemize ait olan bir arazide tarım faaliyetlerine başladık. Bu alanı sürüyoruz şu anda ve daha sonra da buğday ekeceğiz. Buradan çıkan ürünleri de un haline getirip ihtiyaç sahibi aileler ile paylaşacağız. Aynı zamanda da bir kanatlı hayvan kaz ve tavuk çiftliği kurma çalışmamız var. Orada yine büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretimi de yapacağız. Belediye olarak bunda amacımız iki yönde ilerliyor. Birincisi; tarıma dikkat çekmek. Biliyorsunuz yaşadığımız pandemi sürecinde en önemli unsurun üretim olduğunu, tarımsal üretim olduğunu gördük. Yine hayvancılığın ne denli önemli olduğunu gördük. Ülkemizin bu alanda mevcut halini daha da ileriye taşımak için bizlerde belediye olarak yapmak istiyoruz. Özellikle genç nüfusun, gençlerin çiftçiliği, tarımı ve hayvancılığı bir meslek olarak kabul etmesi ve bu alanda faaliyet göstermeleri için teşvik etmek istiyoruz. Onlara, Tarım İl Müdürlüğümüz ile birlikte rehberlik yapmaya, yardımcı olmaya hazırız. İnşaallah bu yönde çalışmalarımız devam edecek. Genç nüfusun, özellikle gençlerin tarımsal üretimde, istihdamda yer almaları çok önemli. Tarımı ve hayvancılığı kuvvetli olan ülkeler her zaman dünyada söz sahibi. Gençler bir yandan teknolojik gelişmelerle ilgilenirken bir yandan da tarım ve hayvancılıkla ilgilenmeli. Bu yöne dikkat çekmek birinci amacımız. İkinci amacımız ise; buradan elde ettiğimiz ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile paylaşarak onlara katkıda bulunmak istiyoruz. Nevşehir'imize hayırlı ve uğurlu olsun. Nevşehir'i her alanda geliştirmek, her alanda yükseltmeye talibiz ve çalışıyoruz. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz" dedi. - NEVŞEHİR