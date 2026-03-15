Haberler

İsrail basını: "Netanyahu, İHA savunma işbirliği için Zelenskiy'den görüşme talebinde bulundu"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın insansız hava araçlarına karşı savunma işbirliğini görüşmek üzere Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi talep etti. İsrail'in savunma yetenekleri üzerindeki tartışmalar sürerken Netanyahu'nun amacı, iran İHA'larına karşı daha iyi bir savunma stratejisi oluşturmak.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken, İsrail basınından dikkat çeken bir iddia geldi. "Times of Israel" haber sitesine konuşan bir İsrailli yetkili; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den telefon görüşmesi talebinde bulunduğunu söyledi. Söz konusu yetkili, talep edilen görüşmenin içeriğine ilişkin detay vermekten kaçındı. Bir diğer İsrail haber sitesi "Ynet" ise, Netanyahu'nun Zelenskiy ile Ukrayna'nın yıllardır mücadele ettiği İran İHA'larına karşı savunma işbirliğini görüşmek istediğini duyurdu.

İsrail'in savunma füzelerinin azaldığı iddia edilmişti

İran'ın İsrail'e füze ve İHA'larla gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının bazılarının önlenememesi, İsrail'in savunma yeteneklerini tartışmaya açmıştı. ABD merkezli haber sitesi Semafor, ABD'li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberde, İsrail'in elindeki önleyici savunma füzesi stokunun kritik derecede azaldığı iddiasını gündeme taşımıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye ağır suçlama: En ölümcül silahlarını çalıp komşu ülkelerini vurmuşlar

Düşmanın en ölümcül silahını çalıp komşu ülkeleri vurdular
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi

Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe itirafı

Maç sonunda itiraf: F.Bahçe'nin mağlubiyetinden sonra...
Göztepe Erkek Hentbol Takımı, Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükseldiler
Bu görüntü Türkiye'de olsa yer yerinden oynar

Bu görüntü Türkiye'de olsa yer yerinden oynar
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü

Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
Çin'de dehşet anları: Aslan 10 yaşındaki kızın bacağını yakaladı

Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslanın pençesinden saniyelerle kurtuldu