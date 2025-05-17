Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Çizgili Sırtlanın Tahniti Yapıldı

Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Çizgili Sırtlanın Tahniti Yapıldı
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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kızılin köyünde, araç çarpması sonucu telef olan nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın tahniti gerçekleştirildi. Tahnit, Kızılin'deki Doğal Sırtlan Müzesi'nde sergilenecek ve doğa koruma bilincine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kızılin köyü yakınlarında yaklaşık 4 ay önce araç çarpması sonucu telef olan nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın tahniti yaptırıldı.

Besni'ye bağlı Kızılin köyü yakınlarında yaklaşık 4 ay önce araç çarpması sonucu telef olan nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın tahniti, Besni Kaymakamlığı tarafından yaptırıldı.

Doğaya ve türlerin korunmasına farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan tahnit, Kızılin'deki Doğal Sırtlan Müzesi'nde sergilenecek.

Kızılin, yakın gelecekte büyük bir turizm merkezi haline gelinmesi isteniyor ve bu müze, bölgenin doğa ve eko turizm potansiyelini ortaya koyacak önemli bir adım olacak.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Besni Kaymakamı Çağlar Partal, "Kızılin bölgesini evi olarak kabul ettiğimiz çizgili sırtlanları, onlara zarar vermeden eko turizme kazandırmak amacıyla, buradaki mağaraların birini doğal sırtlan müzesine çeviriyoruz. Yaklaşık 5 ay önce araç çarpması sonucu ölen 7 aylık sırtlanın tahnitini yaptırdık. Kısa süre içerisinde Kızılini ziyaret edenler sırtlanı görebilecekler" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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