Nesli tehlike altında olan "Fırat Kaplumbağası" yaralı halde bulunduBATMAN Batman'ın Kozluk ilçesinde Dicle ve Fırat Nehri'nde yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan yumuşak kabuklu "Fırat Kaplumbağası" yaralı halde bulundu.

Nesli tehlike altında olan "Fırat Kaplumbağası" yaralı halde bulundu

BATMAN Batman'ın Kozluk ilçesinde Dicle ve Fırat Nehri'nde yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan yumuşak kabuklu "Fırat Kaplumbağası" yaralı halde bulundu.

Kozluk ilçesinde Garzan Sulama Barajında serinlemek için suya giren bir vatandaş, su kenarında yaralı halde duran bir kaplumbağayı fark etti. Duyarlı vatandaş Şehmuz Aslan, durumu Jandarma ve Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bildirdi. Yapılan incelemenin ardından kaplumbağanın nesli tükenmekte olan yumuşak kabuklu Fırat Kaplumbağası olduğu anlaşıldı.Yaralı kaplumbağayı gören Şehmuz Aslan, suya girerken kaplumbağayı fark ettiklerini söyledi. Aslan, kaplumbağanın yaralı olduğunu fark ettiklerinde durumu jandarmaya bildirdiklerini, kaplumbağayı dışarı bırakıp yetkilerin gelmesini beklediklerini söyledi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, sırtından yaralandığı belirlenen Fırat Kaplumbağasını tedavi etmek için götürdü. Yaralı Fırat kaplumbağası, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.