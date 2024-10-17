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Neşet Ertaş, Çankırı'da Anma Konseriyle Yaşatıldı

Neşet Ertaş, Çankırı'da Anma Konseriyle Yaşatıldı
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Çankırı'da düzenlenen konserde, halk ozanı Neşet Ertaş'ın türküleri seslendirildi. Etkinlikte vatandaşlar, Ertaş'ın eserlerini dinleyerek unutulmaz bir gece yaşadı.

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, Çankırı'da türküleriyle anıldı.

Çankırı'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen konserde, Neşet Ertaş türküleri seslendirilerek anıldı. Neşet Ertaş eserlerinin yer aldığı anma etkinliğinde sanatseverler unutulmaz bir gece yaşadı. 'Gençliğin Avazı Bir Garip Yolcu Neşet Ertaş'ı Anma Konseri'ndeki türküleri dinleyen vatandaşlar o anları cep telefonu ile ölümsüzleştirdi.

"Böylesi mükemmel sanatçıları geçmişin ellerine teslim etmeyip sürekli anmamız gerekiyor"

Konserin çok anlamlı olduğunu ifade eden vatandaşlardan Ozan Şahin Sicim, "Öncelikle çok mutluyum. Genç arkadaşlar, böylesi güzel bir sanatçının, ruhunu yad ettiler ve parçalarını seslendirdiler. Neşet Ertaş'ın türkülerini çok güzel seslendirdiler, ağızlarına sağlık. Eminim ki katılan sanatseverlerde çok beğendi. Böylesi mükemmel sanatçıları geçmişin ellerine teslim etmeyip sürekli anmamız gerekiyor. Tüm sanatseverleri tebrik ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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