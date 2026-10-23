Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Nepal'de 7 bin 140 metrede bulunan iki Japon dağcının cansız bedenlerine ulaşıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nepal'in kuzeybatısındaki Himalaya Dağları'nda 15 Ekim'den beri kayıp olan iki Japon dağcının cansız bedenlerine ulaşıldı. Dağcıların cesetleri 7 bin 140 metre yüksekliğindeki Gangapurna Dağı'nın batı zirvesinde bulundu; otopsi için başkent Katmandu'daki bir hastaneye gönderilmeleri bekleniyor.

Nepal'deki Himalaya dağlarında tırmanış yapan ve 15 Ekim'de kaybolan iki Japon dağcının cansız bedenlerine ulaştı.

Nepalli yetkililer, ülkenin kuzeybatısındaki bir Himalaya Dağlarının zirvesine tırmanan ve 15 Ekim'den beri kayıp olan iki Japon dağcının cansız bedenlerine ulaştı. Dağcıların cesetleri 7 bin 140 metre yüksekliğindeki Gangapurna dağının batı zirvesinde bulunduğu öğrenildi.

Cesetlerin otopsi için başkent Katmandu'daki bir hastaneye gönderilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 59 sitede yayınlandı.
Cevdet Yılmaz'dan 'patron fonları' açıklaması: Konuşmam cımbızlanarak çarpıtıldı

Cevdet Yılmaz'dan hakkındaki dezenformasyona sert tepki
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular

Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
96 yaşındaki TikTok ninesi, 15 milyon takipçisiyle huzurevi masrafını kendisi ödüyor

96 yaşında 15 milyon takipçi! Aylık 12 bin dolarlık faturayı o ödüyor
Buse Terim’den sevgilisiyle romantik konser paylaşımı

Buse Terim sevgilisiyle konserde aşka geldi: Seni bulup...
Milas Belediyesi'nde 2,5 milyar liralık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan Topuz ve oğlu adliyeye sevk edildi

2,5 milyarlık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan ve oğlu adliyede
İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı

İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi

Şimdiye kadarki en büyük rakam! Altınbaş ailesinden paralar istendi
Polis nişanlısı tarafından öldürülen avukat son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı

Mahkemelerde giymesi gerekirken tabutuna serildi