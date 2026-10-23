Nepal'de 7 bin 140 metrede bulunan iki Japon dağcının cansız bedenlerine ulaşıldı

Nepal'de 7 bin 140 metrede bulunan iki Japon dağcının cansız bedenlerine ulaşıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nepal'in kuzeybatısındaki Himalaya Dağları'nda 15 Ekim'den beri kayıp olan iki Japon dağcının cansız bedenlerine ulaşıldı. Dağcıların cesetleri 7 bin 140 metre yüksekliğindeki Gangapurna Dağı'nın batı zirvesinde bulundu; otopsi için başkent Katmandu'daki bir hastaneye gönderilmeleri bekleniyor.
Nepal'deki Himalaya dağlarında tırmanış yapan ve 15 Ekim'de kaybolan iki Japon dağcının cansız bedenlerine ulaştı.
Nepalli yetkililer, ülkenin kuzeybatısındaki bir Himalaya Dağlarının zirvesine tırmanan ve 15 Ekim'den beri kayıp olan iki Japon dağcının cansız bedenlerine ulaştı. Dağcıların cesetleri 7 bin 140 metre yüksekliğindeki Gangapurna dağının batı zirvesinde bulunduğu öğrenildi.
Cesetlerin otopsi için başkent Katmandu'daki bir hastaneye gönderilmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı