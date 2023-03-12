Nemrut Dağı'ndaki heykeller depremde zarar görmedi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman'da bulunan Nemrut Dağı'ndaki devasa heykellerin zarar görmediği belirlendi.

UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı'nda bulunan devasa heykellerin, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ilk belirlemelere göre zarar görmediği ortaya çıktı. Depremlerde Adıyaman'da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda bulunan tonlarca ağırlığındaki heykellerin zarar görmediği belirlendi. - ADIYAMAN