Nef Arsa'nın Sakarya Projelerinde Mağduriyet: Tapular Üç Yıldır Bekliyor!

Nef Arsa'nın Sakarya'daki 'Nef Sakarya Novu' ve 'Sakarya Öğrenci Yurdu' projelerine hisse alan vatandaşlar, üç yıldır tapularını alamadıklarını ve hiçbir ilerleme kaydedilmediğini şikayet ediyor. Mağdurlar, şirketin vaadlerinin yerine getirilmediğinden yakınarak, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Nef Arsa'nın Sakarya'da 2022 yılında başlattığı ' Nef Sakarya Novu' ve 'Sakarya Öğrenci Yurdu' projelerinden hisse alan vatandaşlar, üç yıl geçmesine rağmen tapularını alamadıklarını ve proje alanında tek bir çivi dahi çakılmadığını şikayet sayların da paylaşarak tepki gösterdi. Şikayet yağan ve vatandaşların binlerce lira ödediği projeye dair tek şeyin yıllardır arsada bekleyen ve rengi solan reklam tabelası olması da dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Bağlar Mahallesi mevkiinde Nef Arsa firmasının 2022'de 'Nef Sakarya Novu' ve 'Sakarya Öğrenci Yurdu' olarak tanıttığı projede üç yıl geçmesine rağmen tek bir çivi dahi çakılmadı. Vatandaşların tepkisi büyürken, proje hakkındaki şikayetler platformlarda ardı ardına paylaşılmaya başlandı. Şirketin resmi internet sitesinde projeler, "Nef güvencesiyle kira getirili arsa fırsatı" olarak tanıtılmış, "Üniversite öğrencileri için konforlu rezidanslar" vaadiyle satışa sunulmuştu. Ancak 2025 yılına gelinmesine rağmen projede hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Yıllardır tapularını bekleyen vatandaşlar arsada bir çalışma yapılmadığını ve firma tarafından kendilerine geri dönüş sağlanmadığını belirterek mağdur olduklarını ifade etti. Şikayet yağan ve vatandaşların binlerce lira ödediği projeye dair tek şeyin yıllardır arsada bekleyen ve rengi solan reklam tabelası olması da dikkatlerden kaçmadı.

"Somut hiçbir ilerleme olmadı çivi bile çakılmadı"

Mağdur hissedarlar, sosyal medya ve şikayet platformlarında, "Tapunun en geç 3 ay içinde teslim edileceği vaadiyle ödeme yaptım ancak aradan üç yıl geçmesine rağmen tapu teslimiyetiyle ilgili somut bir adım atılmadığı gibi projeye dair hiçbir ilerleme de olmadı çivi bile çakılmadı", "2022 yılında Nef Arsa şirketinin Sakarya Öğrenci Yurdu projesinde hisse satın aldım. Satın aldığım gün, tapunun en geç üç ay içinde teslim edileceği tarafıma bildirildi. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen herhangi bir gelişme olmadı. Bunun üzerine şirketi aradığımızda her seferinde bizi oyaladılar ve tapu teslimiyle ilgili somut bir adım atılmadı. Ayrıca projede de hiçbir ilerleme olmadı; çivi bile çakılmadı. 2023 yılının Ağustos ayında yeninden aradıklarında, tapunun 3 ay içinde verileceğini söyleyip bu kez tapu harcını da talep ettiler. Aradan geçen bunca zamana rağmen hala elimizde tapumuz yok. 2025 yılı bitmek üzere fakat proje hala yerinde sayıyor. Şirket, ne inandırıcı bir açıklama yapıyor nede mağduriyetimizi gideriyor. Üstelik o gün ödediğimiz 160 bin liranın iadesini bugün yalnızca 225 bin lira olarak teklif ediyorlar. Üç yıllık enflasyon farkı nerede peki" ifadeleriyle şikayetlerini paylaştı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
