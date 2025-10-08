Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) öğrenci toplulukları, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla "Gazze için, Sumud için, İnsanlık için" sloganıyla düzenledikleri "Kampüsten Gazze'ye Tek Yürek" yürüyüşünde bir araya geldi. Yürüyüş sırasında, Filistin bayrağının renklerinden oluşan onlarca balon gökyüzüne bırakıldı.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesinde gerçekleştirilen programa, NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Güneş ile çok sayıda idareci, akademisyen ve öğrenci katıldı. Konuşmasına, "Bugün burada sadece bir coğrafyadan, bir şehirden bahsetmiyoruz. Gazze dediğimizde; sabrı, direnişi, zulme karşı onurlu bir duruşu, açlığa, yoksulluğa ve kuşatmaya rağmen dimdik ayakta kalan bir halkı anıyoruz" sözleri ile başlayan Dekan Prof. Dr. Kamil Güneş, "Gazze, sadece Filistin halkının değil, ümmetin kalbidir. Gazze, insanlığın vicdanıdır. Bugün Gazze için sesimizi yükseltmek, sadece bir dayanışma değil, insan olmanın gereğidir. Zulme karşı susmak, zalimin yanında yer almaktır. Gazze'ye sessiz kalmak, sadece Filistin'e değil, insanlığın özüne ihanettir. Bizim dualarımız, yardımlarımız, desteğimiz Gazze'nin nefesi olacaktır. Onlar, hiçbir imkana sahip olmadan, imanı en büyük güç bilerek direniyorlar. Biz ise bu imanı yüreklerimize taşımalı, zulmün karşısında dimdik durmalıyız. Gazze düştüğünde sadece Filistin kaybetmez; Gazze yaşadığında sadece Filistin değil, insanlık kazanır" dedi.

Öğrenci toplulukları sözcüsü Ahmet Talha Koçak ise, "Bugün Filistin'de, Gazze'de, nice masum çocuklar daha isimleri konulmadan, kulaklarına ezan bile okunmadan toprağa veriliyor. Biz bu derdi taşımazsak, soykırımcılara karşı nasıl bir cevap verebiliriz. İşte bu şuurla bugün buradayız. 7 Ekim Aksa Tufanı'nın yıldönümünde Sumud Filosu gibi nice diriliş hareketlerini destek amacıyla bir araya geldik" diye konuştu.

Program, NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Vehbi Dereli'nin yaptığı duanın ardından, farkındalık yürüyüşüyle sona erdi. - KONYA