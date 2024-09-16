Necmettin Erbakan Fen Lisesi Başarılı Öğrencilerini Ödüllendirdi

Necmettin Erbakan Fen Lisesi yönetimi, başarılı öğrencilerine ödüllendirdi.

Necmettin Erbakan Fen Lisesi 2024 mezunlarından Türkiye 1032.'si olarak İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tercih eden Ahmet Arif Şahin ve Türkiye 982.'si olarak Boğaz içi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü tercih eden Muhammet Haktan Kalaoğlu okulu ziyaret ederek üniversiteye hazırlık yolunda olan öğrenciler ile söyleşi gerçekleştirdiler.

Söyleşinin ardından Şahin ve Kaloğlu, YKS'de gösterdiklerini üstün başarı ve elde ettikleri Türkiye dereceleri için Okul Müdürü Osman Coşkun ve Okul Aile Birliği Başkanı Mustafa Talip Şener tarafından ödüllendirildiler.

Okul müdürü Osman Coşkun, öğrencilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. - ERZURUM