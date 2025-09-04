Nazilli Devlet Hastanesi'ne 10 Yeni Hemodiyaliz Cihazı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde diyaliz tedavisi gören hastalara daha konforlu, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla Nazilli Devlet Hastanesi'nde 10 adet yeni hemodiyaliz cihazı hizmete alındı.

Modern şartlarda ve uluslararası standartlarda bakım imkanı sağlayacak olan yeni cihazlar sayesinde, tedavi süreçlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunma hedefiyle hastanemizin imkanlarını her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz. Hemodiyaliz ünitemize kazandırdığımız yeni cihazların, hastalarımıza şifa ve kolaylık getirmesini temenni ediyorum. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul'a ve bu süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN