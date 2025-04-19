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Nazilli'deki İmamoğlu İmza Kampanyası Duygu Dolu Anlara Sahne Oldu

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen imza kampanyasında, vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Toplanan imza sayısı 30 bini geçti, hedef 60 bin olarak belirlendi.

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen imza kampanyası, duygusal anlara sahne oldu. Bir vatandaş İmamoğlu'nun pankartına, "Sayın Cumhurbaşkanım, biz seni cumhurbaşkanı yapacağız, inadına sana oy vereceğiz" derken; ibir başka vatandaş, İmamoğlu'nun fotoğrafını öperek, "Bu benim oğlum, inşallah oğlum geleceksin" ifadelerini kullandı.

Nazilli'de CHP tarafından Uzun Çarşı girişinde düzenlenen Ekrem İmamoğlu imza kampanyası renkli ve duygu dolu anlara sahne oldu. CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen ve yönetim kurulu üyelerinin organize ettiği kampanyada şimdiye kadar 30 bin imza toplanırken, hedefin 60 bin olduğu belirtildi.

"Sana inadına oy vereceğiz"

Kampanya sırasında bir vatandaş, İmamoğlu'nun standındaki pankartına dönerek "Sayın Cumhurbaşkanım, biz seni cumhurbaşkanı yapacağız, inadına sana oy vereceğiz" dedi.

Bir başka duygusal an ise yaşlı bir kadının İmamoğlu'nun fotoğrafını eline alıp, "Bu benim oğlum, inşallah oğlum geleceksin. Sen benim oğlumsun" diyerek resmi öpmesi oldu. Kadın, yan tarafta asılı olan Atatürklü bayrağı görünce, "Bu da benim dedem, Çanakkale'de kaldı. Benim dedem Atatürk" diyerek Türk bayrağındaki Atatürk resmini öptü.

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Kaynak: ANKA / Yerel
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