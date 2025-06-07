Nazilli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Nazilli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın, Yazırlı Mahallesi'nde başladı ve 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Nazilli'de orman yangını

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Nazilli ilçesi Yazırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle mahallenin üst bölümünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, vatandaşlar da traktörlerin arkasına bağladıkları tankerler ile ekiplere su desteği sağlıyor. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, ilk belirlemelere göre 5 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SOYDEMİR - Yerel
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