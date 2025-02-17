Nazilli'de Öğrencilere 'Bağımlılıktan Korunma' Eğitimi Verildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Menderes Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine yönelik 'Bağımlıktan Korunma' eğitimi verildi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Hekimlerinden Dr. Serenay Konay, Menderes Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine 'Bağımlılıktan Korunma' konusunda eğitim verdi. Öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak ve bağımlılık yapıcı maddelerden korunma yolları hakkında bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimde; bağımlılığın zararları, erken yaşlarda alınabilecek önlemler ve bağımlılıkla mücadelede bireysel sorumluluklar gibi konular ele alındı. Dr. Serenay Konay, bağımlılıkla mücadelede toplumsal bilinçlenmenin önemine dikkat çekerek, çeşitli önerilerde bulundu. Eğitim sonunda öğrenciler ve öğretmenler konuya dair sorularını Konay'a yönelterek cevap aldı. - AYDIN