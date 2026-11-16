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Nazilli'de kadınlara diyabet ve uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

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Nazilli'de kadınlara diyabet ve uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi
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Nazilli'de kadınlara yönelik eğitimde diyabet, kadın sağlığı, akılcı ilaç, akciğer kanseri, uyuşturucuyla mücadele ve mahremiyet konularında bilgilendirme yapıldı. Sağlık personeli, emniyet ve sosyal hizmet uzmanları da kadınların bilinçlendirilmesine katkı sundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kadınlara yönelik düzenlenen eğitim programında diyabetten korunma, kadın sağlığı, akılcı ilaç kullanımı, akciğer kanseri, uyuşturucuyla mücadele ve mahremiyet konularında bilgilendirme yapıldı.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirilen programda, kadınların sağlık konularında bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla farklı alanlarda eğitimler verildi. Birden fazla kurumun katkı sunduğu programda, sağlık personelinin yanı sıra emniyet ve sosyal hizmet uzmanları da katılımcılarla bir araya geldi. Eğitim kapsamında Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Özlem Güçlü tarafından 'Diyabetten Korunma' konusunda sunum yapıldı. Dr. Ece Doğruya ise kadın sağlığı konusunda katılımcılara bilgi verdi. Sağlık Memuru Cemalettin Bozoğlan tarafından da 'Akılcı İlaç Kullanımı ve Akciğer Kanseri' başlıklarında eğitim gerçekleştirildi. Programın sağlık dışındaki bölümlerinde ise Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi. Eğitimde annelerin uyuşturucuyla mücadeledeki rolü ve çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması konusunda bilgilendirme yapıldı. Sosyal Hizmet Merkezi personeli tarafından verilen 'Mahremiyet Eğitimi' ile de kadınlara mahremiyet bilincinin önemi ve bu konudaki temel bilgiler aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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