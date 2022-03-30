Nazilli'de festival tüm hızıyla devam ediyor

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi 12. Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali'nin 9'uncu gününde Yazar Tahsin Şimşek ve ünlü Oyuncu Hakan Bilgin sanatseverlerle buluştu.

Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl 12.'si düzenlenen Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali 9'uncu gününde yüzlerce sanatseveri ağırlamaya devam ediyor.

İlk olarak 'Troya'dan Nemrut'a Antik Duraklar' konulu söyleşisi ile izleyenlerin karşısına çıkan Yazar Tahsin Şimşek, Afrodisyas ile ilgili kaleme aldığı kitaplarını tanıtarak, şiirlerini okudu.

Ardından ünlü Oyuncu Hakan Bilgin 'Farkında mısınız?' isimli konferansında Nazillililerle bir araya geldi.

İletişimin insan hayatındaki önemine değinen Bilgin; katılımcılara sosyal ilişkilerde farkındalık sağlayacak tavsiyelerde bulundu.

Sevilen televizyon, tiyatro ve sinema sanatçısı Bilgin; "Kendini bilmek bilmenin belki en önemli aşamasıdır. Bu nedenle yaptığımız her şeyde farkında olmayı çok önemsiyorum" diyerek 'Farkıma Takılanlar' isimli kitabından anekdotlar paylaştı.

Konferansın ardından konuşmacılara çiçek ve hediye takdim edildi.

Nazilli Belediyesi 12. Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali çerçevesinde 30 Mart Çarşamba günü saat 16.00'da Şahin Efe Yılmaz, 18.00'da Ergün Doğan, Safiye Samyeli, Melahat Özçoban, Zeynep Özügenç, Aysel Al ve saat 20.00'de Şükrü Erbaş ve Metin Karausta sevenleri ile bir araya gelecek. - AYDIN