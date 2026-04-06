Nazilli'de Avukatlar günü kutlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında düzenlenen törende avukatlar bir araya geldi. Aydın Barosu Nazilli Temsilcisi Avukat Emel Şahin, adliye binası sorunu ve avukatlık mesleğinin önemi hakkında konuştu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında Atatürk Anıtı önünde çelenk koyma töreni düzenlendi.

Ülke genelinde olduğu gibi Avukatlar Günü kapsamında Nazilli'de de avukatlar bir araya geldi. İlçede görev yapan avukatlar, törene cübbeleriyle katılırken program, Aydın Barosu Nazilli Temsilcisi Avukat Emel Şahin öncülüğünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Program, İstiklal Marşı'nın okunması, saygı duruşunda bulunulması ve Avukat Emel Şahin'in günün anlam ve öneminde dair konuşmasıyla devam etti.

Aydın Barosu Nazilli Temsilcisi Avukat Emel Şahin, meslektaşları adına günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada avukatlık mesleğinin adaletin tesisi ve hukukun üstünlüğü açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Avukat Emel Şahin, "Nazilli'de bir Adliye binası sorunumuz olduğu bir gerçektir. Biz Nazilli adliyesine sığmıyoruz. Bu adliye sağlıklı bir yargılama yürütmenin mümkün olduğu fiziki şartlara sahip değildir. Aydın ilinin bölünen ilk ilçe adliyesiyiz. Bir kısım mahkemeler Vergi Dairesi binasında hizmet vermekte, avukatlar bir duruşmadan diğerine yetişmek için canlarını ortaya koymakta üstüne araç park edecek yer bulamadığı için de duruşmaya geç kalmaktadır. Aynı durum Nazilli adliyesi için de geçerli olup, dakikalarla yarıştığımız duruşmaya yetişmek için müvekkilimiz hak kaybı yaşamasın kaygısı ve endişesi ile araç dahi park edemekte, duruşmalara yetişmekte sorun yaşamaktayız. Bu sorun sadece Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının ve Nazilli'deki avukatların sorunu değildir. Bu Nazilli halkının sorunudur. Depreme dayanıklı, tüm birimlerin sağlıklı hizmet verebileceği bir Adliye Binasına ihtiyaç sağlık gibi, eğitim gibi olmazsa olmazdır ve biz de artık bizim sorunlarımızın çözülmesini, verilen sözlerin yerine gelmesini, karar alma makamlarında bulunanların bu sorunu görmelerini bekliyoruz. Acilen çözüm istiyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
