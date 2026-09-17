Nazilli’de anne adaylarına Gebe Okulu eğitimi

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda anne adaylarına yönelik eğitimler devam ediyor. Gebelik sürecinin daha sağlıklı, bilinçli ve konforlu geçirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimlerde, gebelikten doğum sonrasına kadar birçok konuda bilgi veriliyor.

Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda görevli ebeler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde anne adaylarına gebeliğin oluşumu ile bebeğin anne karnındaki büyüme ve gelişim süreci anlatılıyor. Gebelik döneminde sağlık kontrollerinin önemi ve takip sıklığının yanı sıra bağışıklama, rutin tetkikler ve gebelik sürecinde dikkat edilmesi gereken konular hakkında da bilgilendirme yapılıyor. Eğitimlerde ayrıca gebelik boyunca anne bedeninde meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişimler ele alınırken, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, beslenme, giyim, uyku ve dinlenme ile günlük yaşam aktiviteleri konusunda anne adaylarına bilgiler aktarılıyor. Gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıklar, tehlike belirtileri ve acil durumlarda izlenmesi gereken yollar da eğitim programında yer alıyor.

Anne adaylarına doğum süreci hakkında da kapsamlı bilgiler verilen eğitimlerde, doğum eyleminin süresi ve evreleri, doğum yöntemleri ile normal doğumun anne ve bebek açısından sağlayabileceği yararlar anlatılıyor. Lohusalık dönemi, yenidoğan bakımı ve doğum sonrasında kullanılabilecek gebeliği önleyici yöntemler konusunda da bilgilendirme gerçekleştiriliyor. Gebe Okulu eğitimlerinin uygulamalı bölümünde ise fizyoterapist tarafından doğru nefes teknikleri, bedensel farkındalık, kas-iskelet sistemini destekleyen güvenli hareketler ve doğum öncesi zihinsel hazırlık çalışmaları gösteriliyor.

Eğitimlerini tamamlayan anne adaylarına katılım belgeleri, Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Yiğitcan Meral tarafından takdim edildi. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tüm gebelerin Gebe Okulu'na davet edildiği belirtilerek, kayıt ve bilgi almak isteyenlerin iletişime geçebileceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı