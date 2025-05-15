Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi'nde Bilim Fuarı Coşkusu

Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi'nde Bilim Fuarı Coşkusu
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Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Bilim Fuarı, 20 özgün projenin sergilendiği etkinlikte Hacivat-Karagöz performansı gibi geleneksel kültür unsurları ile dikkat çekti.

Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi'nde Bilim Fuarı coşkusu

Bilim fuarında Hacivat-Karagöz sürprizi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesindeki okullarda bilim fuarı coşkusu sürüyor. Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi'nde açılan Bilim Fuarı, sergilenen projeleri ile büyük beğeni topladı.

Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesinde Okul Müdürü Mustafa Kemal Eroğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen fuara Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Arif Tokmak, Şube Müdürleri Yıldıray Demir, İhsan Çatma ve ilçedeki diğer okul müdürleri ile öğrenciler katıldı. Farklı disiplinlerden oluşan ve 20 özgün proje, öğrenci ve danışman öğretmenler rehberliğinde hazırlanarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Projeler; Biyoloji, Fizik, Matematik, Coğrafya, Tarih, Değerler Eğitimi, Yazılım ve Tasarım gibi birçok alanda çeşitlilik gösterdi.

Hacivat-Karagöz sürprizi

Projeler arasında en dikkat çekenler ise geleneksel kültürlerin yaşatıldığı stantlar oldu. Kültürümüzün vazgeçilmezleri arasında yer alan ve perdede gölge oyunu olarak bilinen 'Hacivat-Karagöz' tiplemeleri, öğrencilerin canlı performansları ile izleyicileri adeta tarihin sayfalarına götürdü. Ege Bölgesi'nin geleneksel zeybek kültürü de öğrenciler tarafından hazırlanan proje ile tanıtıldı.

Fuara katılanlara geleneksel ve yöresel lezzetlerden oluşan ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SOYDEMİR - Yerel
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