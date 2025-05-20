NATO Tatbikatı Türkiye'yi Hedef Alıyor

(EDİRNE) - Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Yılmaz, 26 Mayıs-9 Haziran arasında Yunanistan'da, Edirne'ye 30 kilometre mesafede büyük bir NATO tatbikatı yapılacağını ve bu tatbikata Türkiye'nin katılmayacağını belirterek, "Türkiye bu tatbikatın hedefi konumunda" dedi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, 26 Mayıs-9 Haziran arasında Edirne'nin 30 kilometre ötesinde büyük bir NATO tatbitaktı gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bu NATO tatbikatında Türkiye'nin yer almayacağını belirten Yılmaz, "Daha doğrusu Türkiye bu tatbikatın hedefi konumunda. Tatbikatın adı 'Acil Ani Müdahale Tatbikatı' ve tatbitkatın içerisinde nehirlerin geçildiği, limanların işgal edildiği, kontrol altına alındığı ve sızmaların gerçekleştirildiği bir tatbikat. Bu tatbikatın hedefinde Türkiye var" diye konuştu.

Hem Edirne halkını hem de Türkiye kamuoyunu uyarmak ve dünyaya bir mesaj vermek üzere 24 Mayıs Cumartesi, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in katılımıyla kentte halk buluşması gerçekleştireceklerini anlatan Yılmaz, bununla tatbikatı gerçekleştirenlere karşı Türk milletinin kararlılığını, böyle tatbikatlar yaparak Türkiye'yi sindiremeceklerini, bu tehditlere Türk milletinin teslim olmayacağını göstermeyi amaçladıklarını aktardı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye NATO'nun koruma şemsiyesi altında değil, hedefi halindedir. Biz 24'ünde burada eylemlerimizi başlatacağız. Tüm Türkiye hattında Edirne'den tutun da Hakkari'ye kadar Türkiye'nin dört bir yanında NATO'ya karşı bu bilinçlendirme eylemlerini gerçekleştireceğiz. Fakat bunun başlayacağı yer serhat şehri Edirne'den bu bayrağı göstereceğiz. Buradan tüm Edirne halkını, Edirne'deki siyasi partilerimizi, demokratik kitle örgütlerimizi bu tehdite karşı tavır ve tutum almaya Saraçlar PTT önünde gerçekleştireceğimiz halk buluşmasına katılmaya davet ediyoruz. Bayrağınızı alın ve NATO tatbikatına karşı Türk milletini uyandırma görevi için hepimiz Saraçlar Meydanı'ndaki posthane önünde olalım."