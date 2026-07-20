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Eskişehir'de NATO Protestosu Gözaltılarına İlişkin Suç Duyurusu

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Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, 7 Temmuz'daki NATO karşıtı eylemde 35 kişinin hukuksuz şekilde gözaltına alındığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Platform adına konuşan Cevat Aydemir, polisin orantısız güç kullandığını ve 6,5 saatlik gözaltı sürecinde kötü muamele yapıldığını iddia etti.

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, 7 Temmuz'da yaptıkları NATO karşıtı eylem sırasında 35 kişinin "hukuksuz şekilde ve kötü muameleyle gözaltına alındığı" iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Cevat Aydemir, şikayette bulunmak üzere geldikleri Eskişehir Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Aydemir, 7 Temmuz günü yaptıkları basın açıklamasına polisin müdahale ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Eskişehir polisi hiç olmadığı kadar bir güç kullanarak 35 Emek ve Demokrasi Platformu bileşenini zorla hukuksuz bir şekilde gözaltına aldı. Biz bugün platformu olarak Cumhuriyet Savcılığı'na zorla güç kullanılarak ve kötü müdahalede bulunarak yaptıkları gözaltı sürecini yargıya taşımak için toplandık. Eskişehir'de 6 yıldır sokak mücadelesi verdiğimiz için kendimizi ispatlamamıza rağmen ne yazık ki genelgeyi aşamayan emniyet kuvvetleri bizi apar topar gözaltına aldı ve 6,5 saatlik bir gözaltı süreci yaşadık." dedi."

Aydemir, 3 Temmuz'da Tüm Bel Sen binasında NATO yasaklarına ilişkin yaptıkları basın açıklamasına katılanlara verilen 3 bin 705 liralık idari para cezasına da itiraz edeceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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