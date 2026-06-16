Yapay zeka destekli gemilere yapılabilecek siber saldırılara yönelik hukuki boşluğu NATO gündemine taşıdı

Amerika-İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı geçişleriyle kritik önemi bir kez daha öne çıkan deniz ulaşımı ve deniz ulaşımında siber güvenlik konusu NATO'nun gündem başlıkları arasına girdi. Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Av. Dr. Fatih Burak Uzun, Estonya'da NATO toplantısındaki sunumu ile uluslararası deniz hukukundaki boşluğu vurguladığı sunumu ile farkındalık oluşturdu. Fatih Burak Uzun, uluslararası deniz hukuku alanındaki konuşması ile dikkat çekti.

NATO Müşterek Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi (NATO CCDCOE) tarafından Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen konferansta Uzun "Otonom Gemilere Yönelik Siber Saldırılar" konulu bir tebliğ sundu.

Açılış konuşmaları Estonya Cumhurbaşkanı ile Çekya Cumhurbaşkanı tarafından yapılan, çok sayıda üst düzey NATO üyesi devlet yetkilisinin de bulunduğu konferansta konuşan Av. Dr. Fatih Burak Uzun, yapay zekanın artık ticari gemileri açık denizde fiilen yönettiğini, mürettebatsız ve tam otonom gemilerin deneysel bir gelecek değil, bugünün gerçeği olduğunu vurguladı.

Uzun, otonom bir geminin siber saldırı yoluyla manipüle edilerek can, mal ve deniz çevresine zarar vermesi halinde hukuki sorumluluğun kime ait olacağı sorusunun, mevcut uluslararası deniz hukuku çerçevesinde net bir karşılığı bulunmadığına dikkat çekti.

Av. Dr. Fatih Burak Uzun, amacının otonom gemilerin oluşturduğu yeni nesil hukuki sorunları uluslararası bir akademik ve politika platformunda tartışmaya açmak, Türk hukuk akademisinin denizcilik hukuku ile siber güvenlik hukukunun kesişimindeki üretimini uluslararası alana taşımak ve bu alanda uluslararası norm oluşumuna katkı sağlamak olduğunu bildirdi.

Uzun, akademik çalışmalarını bilgi teknolojileri hukuku, deniz hukuku ve milletlerarası hukuk, yapay zeka, otonom sistemler, siber güvenlik, kişisel verilerin korunması ve denizcilik faaliyetlerinin dijitalleşmesi gibi konuların kesişim noktalarında yoğunlaştırıyor. - TALLİNN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı