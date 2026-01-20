Haberler

Narlıdere Kaymakamı, Emniyet Müdürü ve Müftü, Ak Parti İlçe Başkanı Aydın'ı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Narlıdere Kaymakamı, Emniyet Müdürü ve Müftü, yeni AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

(İZMİR) - Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser, İlçe Emniyet Müdürü Süheyda Tuğbay ve İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı, göreve yeni seçilen AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Yusuf Aydın'a parti binasında 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

17 Ocak'ta gerçekleştirilen ziyarette, Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser'e İlçe Emniyet Müdürü Süheyda Tuğbay ile İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı eşlik etti. Heyet, göreve yeni seçilen AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Yusuf Aydın'a hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni yönetimi tebrik etti.

Ziyarete ilişkin Narlıdere Kaymakamlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kaymakamımız Sn. Kadir Taner Eser, İlçe Emniyet Müdürü Süheyda Tuğbay ve İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı'nın katılımıyla; göreve yeni seçilen Adalet ve Kalkınma Partisi Narlıdere İlçe Başkanı Yusuf Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni yönetimlerini tebrik etti."

Yusuf Aydın, 5 Kasım 2025'te Narlıdere İlçe Başkanlığı'na atanmıştı.

