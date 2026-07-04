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Tekirdağ'da apartmanın 6. katında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

Tekirdağ'da apartmanın 6. katında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 katlı bir apartmanın 6. katında meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Patlama nedeniyle daire ve bina dış cephesinde hasar oluştu, olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 6 katlı bir apartmanın 6. katında, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Patlama sırasında binanın 6. katından düşen 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Patlamanın etkisiyle dairenin yanı sıra binanın dış cephesinde de hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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