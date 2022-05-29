Narlıdere'de Onur Akın Rüzgarı - Haberler

Narlıdere Belediyesi'nin Kültür Günleri sürüyor. Kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu Kültür Günleri'nin ikinci günüde, ünlü şarkıcı Onur Akın sahneye çıktı. Onur Akın, sevilen şarkılarını Narlıdereliler için söyledi.

Narldıdere'de kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu hafta sonu devam ediyor. Narlıdere Belediyesi Kültür Günleri'nin ikinci gününde ünlü şarkıcı Onur Akın sahne aldı. Demokrasi Meydanı'ndaki Onur Akın konserine Narlıdereliler büyük ilgi gösterdi. Sevilen şarkılarını söyleyen Onur Akın'a yurttaşlar hep bir ağızdan eşlik etti.

SÖYLEŞİLER İLGİ GÖRDÜ

Gün boyu devam eden Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında Narlıdere Kültür ve Dayanışma Derneği'nde söyleşi ve imza günleri düzenlendi. İlk olarak 'Çocuk ve Gençlik Edebiyatı' konulu söyleşide şair/yazar Hüseyin Yurttaş ve yazar Hidayet Karakuş, Narlıdereliler ile bir araya geldi. İkinci oturumda ise Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, peynirin Anadolu'daki damak hafızasını anlattı.

Günün son oturumu ise önceki dönem milletvekillerinden Zeynep Altıok ve siyasetçi Alper Taş, ülke gündemini konuştu.

ANKA / Yerel