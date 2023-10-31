Narlıdere'de, 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında Çocuklarımızın Sesi' Konseri

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Narlıdere Kaymakamlığı'nın himayelerinde ve Narlıdere Belediyesi'nin desteğiyle "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Çocuklarımızın Sesi" konseri düzenlendi.

Narlıdere Kaymakamlığı'nın himayesinde ve Narlıdere Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Mim Sanat Derneği tarafından düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Çocuklarımızın Sesi" konseri, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Mim Sanat Derneği'nin devlet koruması altındaki ve imkanı kısıtlı çocukların sanat yolu ile eğitimi ve topluma kazandırılmasına yönelik sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahne olan çocuklar, verdikleri konserle adeta kulakların pasını sildi. Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve eşi Asuman Yeni, Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve eşi Canan Dervişoğlu, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Mim Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Kesgün, ilçe protokolü, şehit yakınları ve gazilerin katıldığı geceye vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte, çocukların Dürdane Ünver, Nilgün Gencer ve Cemal Toy'un gözetiminde resim, tezhip, minyatür, kaatı' alanlarında yaptıkları çalışmaların yer aldığı serginin açılışı da yapıldı. Türk Makam Müziği alanında eğitimlerine devam eden öğrencilerden oluşan Tanbüri Cemil Bey Topluluğu (TACET) tarafından baş eğitmen Prof. Ruhi Ayangil yönetiminde Tanbüri Cemil Bey'in eserlerinin icra edildiği geceye Cumhuriyetin bilge çınarı opera sanatçısı Remziye Alper de katıldı. Gecede ayrıca, konserin yapılmasında emeği geçen İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şerife İnci Eren'e de plaket de takdim edildi.

"ÇOCUKLARIMIZIN SESİ BİR BAŞARI HİKAYESİ"

Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, programa destek veren herkese teşekkür ederek, "Teşekkür edeceğimiz çok fazla dostumuz var. Güzel bir akşam oldu. Gençlerle beraber olduk. Çocuklarımızın Sesi Projesi'ni bir başarı hikayesi olarak değerlendiriyorum. Çocuklarımızla karşılaştığımda hepsi birer çocuktu. Şimdi hepsi kocaman birer genç oldu. İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin 100.yılını büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin bedeli, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Afyon'da, Çanakkale'de ödendi. Bu emaneti korumak bizlere en büyük görev. Bu emaneti yüceltecek gençlerimiz burada. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum" dedi.

Mim Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Kesgün ise Cumhuriyet'in 100.yılında çocukları sanatla buluşturan Narlıdere Kaymakamlığına teşekkürlerini ileterek, "Gazi M.Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin 100.yılı kutlu olsun" diye konuştu.