Müzisyen Kemal Cem Öcal, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden 51 yaşındaki müzisyen Kemal Cem Öcal, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Gündoğan Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve bir süredir kanser tedavisi gören müzisyen Kemal Cem Öcal, evinde hayata gözlerini yumdu. Öcal'ın vefatı, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Öcal için Gündoğan Mezarlığı'nda ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Öcal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kemal Cem Öcal'ın cenazesi, dualar eşliğinde Gündoğan Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine katılan müzisyen Ozan Doğulu, "Çok değerli bir insandı. Yıllarca omuz omuza çalıştık, dostluğumuz çok eskiye dayanıyordu. Hastalığı ne yazık ki çok ağır seyretti. Acımız çok büyük, hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

