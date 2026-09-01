Haberler

Sivas’ta 1058 Kişilik Dev Halay

Sivas’ta 1058 Kişilik Dev Halay
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde kent meydanında 1058 kişi kol kola girerek dünyanın en büyük halay halkalarından birini oluşturdu. Vali Yılmaz Şimşek, etkinliğin gelenekselleştiğini ve birlik-beraberlik vurgusu yapıldığını belirtti. Renkli görüntülere sahne olan halaya çok sayıda vatandaş katıldı.

Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dünyanın en büyük halay halkalarından birini oluşturmak isteyen bin 58 kişi, kol kola girerek kent meydanında halay çekti.

Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kutlama etkinlikleri renkli görüntülerle başladı. Tarihi kent meydanında bir araya gelen bin 58 kişi dünyanın en büyük halay halkalarından birini oluşturup çalan davul zurna sesi eşliğinde halay çekti. Yeterli sayıya ulaşıldıktan sonra halkın da katılımıyla halay uzun süre devam etti. Geniş katılımlı halayla, Sivas'ta birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Sivas Kongresinin 107. Yıldönümünü şehrimizde büyük bir coşkuyla kutluyoruz. İlk etkinliğimiz 1058 kişilik Sivas halayıydı. Bu etkinliğimizi artık geleneksel hale getirdik. Gördüğünüz üzere çok fazla bir katılım vardı. Tüm Sivaslılar büyük bir ilgi gösterdi. Ben katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek. Tüm etkinliklerimize vatandaşlarımızı bekliyoruz. Sivas Kongresinin 107. Yıldönümünü inşallah onun ruhuna yakışır bir şekilde büyük bir katılım ile kutlamış olacağız. bildiğiniz üzere 4 Eylül tarihi sadece Sivas için değil ülkemiz için çok önemli bir tarih. Çünkü bu tarihte milli mücadelemizin yol haritası Sivas'ta belirlendi. Sivas Kongresinde çok önemli kararlar alındı. Sivas Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir" dedi.

Halaya katılan vatandaşlar ise mutluluklarını ifade ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi

Süleymancılar soruşturmasında, eski içişleri bakanı hakim karşısında
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar

Almanya saldırıdan Rusya'yı suçladı, ilk misillemeyi yaptı
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı

Dün tehdit eden Trump, bugün dediğini yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak! Cezası belli oldu

Mağazada bu cevabı duyarsanız kabul etmeyin! Artık cezası var
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu

Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Türk şoförlere Almanya fırsatı! Sınav Türkçe, maaş 250 bin TL

Almanya binlerce Türk işçi alacak! Maaş 250 bin TL