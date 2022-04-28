Muttalip mahallesi iftarda buluştu

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi'nin, vatandaşların yoğun katılımı ile düzenlediği iftar etkinliği bu kez Muttalip mahallesinde gerçekleşti.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve Eskişehirlileri aynı sofrada buluşturan sokak iftarları yoğun katılım ile devam ediyor. Bereketin paylaşıldığı adres bu kez Muttalip mahallesi oldu. İftar buluşmasına mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Oruçlarını hep birlikte açmanın huzurunu yaşayan Eskişehirliler, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu da yaşamış oldu. Masaları dolduran Muttalip sakinleri, sokak iftarına katılmaktan ötürü duydukları memnuniyeti ifade ederek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel