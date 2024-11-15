Üye Girişi
Haberler

Müstakil Evde Yangın: Yaşlı Adam Son Anda Kurtarıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan yangında, itfaiye ekipleri yaşlı bir adamı son anda kurtardı. Yangın, tüm evi kullanılmaz hale getirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Müstakil evde yangın: Yaşlı adam yanmaktan son anda kurtarıldı

Müstakil evde çıkan yangın mahalle sakinlerine korkuttu

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde gece saatlerinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu çıkan yangın kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında, yaşlı adam itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Yangın, Tavas ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Mehmet Civaş'a ait olan tek katlı müstakil ev henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede alevlerin büyümesiyle fark eden mahalle sakinleri olayı 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler evde olduğunu öğrendikleri yaşlı adamı hemen evden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Civaş, Tavas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ve çevredeki vatandaşların yardımı ile yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Müstakil Evde Yangın: Yaşlı Adam Son Anda Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK İLEMİN - Yerel
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladı: TÜİK hesap yapmayı bilmiyor

Bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'e soğuk duş

 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde

Milyonların kilitlendiği asgari ücret zammında fark 4 bin 508 TL
Ahmet Özer'e 12 önce gönderdiği mektup ortaya çıkan Soylu'dan yanıt gecikmedi

12 yıl önce gönderdiği mektup ifşa oldu, Soylu'dan yanıt gecikmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Mike Tyson-Jake Paul tokat anı izle! Mike Tyson neden tokat attı? (VİDEO İZLE) Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? Son Dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? 15 Kasım Kırıkkale'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Malatya depremi kaç şiddetinde oldu? Malatya depreminde son durum nedir? MALATYA'DA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç? EFT, FAST işlemlerinde ek ücret kalkıyor mu? Masterchef 15 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hangi parti asgari ücret ne kadar zam istiyor? Meclis'te 2025 asgari ücret senaryoları! A101 15 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 15 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 15 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 15 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.