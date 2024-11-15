Müstakil Evde Yangın: Yaşlı Adam Son Anda Kurtarıldı

Müstakil evde yangın: Yaşlı adam yanmaktan son anda kurtarıldı

Müstakil evde çıkan yangın mahalle sakinlerine korkuttu

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde gece saatlerinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu çıkan yangın kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında, yaşlı adam itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Yangın, Tavas ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Mehmet Civaş'a ait olan tek katlı müstakil ev henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede alevlerin büyümesiyle fark eden mahalle sakinleri olayı 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler evde olduğunu öğrendikleri yaşlı adamı hemen evden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Civaş, Tavas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ve çevredeki vatandaşların yardımı ile yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.