Aksaray'da bıçaklı kavgada ölüm: Sanığa 16 yıl 11 ay hapis

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da 16 yaşındaki Mustafa Yağız Edik'in hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin davada sanık R.M, 16 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davanın karar duruşmasında tarafların son sözleri alındı, ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık R.M'nin 16 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmasıan karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 10 Mart 2026'da sabaha karşı Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, R.M'nin, Mustafa Yağız Edik'in 15 yaşındaki halasının kızını telefon ve WhatsApp üzerinden rahatsız etmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.M, Mustafa Yağız Edik'i kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Edik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan R.M, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: ANKA