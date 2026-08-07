Haberler

Aksaray'da bıçaklı kavgada ölüm: Sanığa 16 yıl 11 ay hapis

Aksaray'da bıçaklı kavgada ölüm: Sanığa 16 yıl 11 ay hapis
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da 16 yaşındaki Mustafa Yağız Edik'in hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin davada sanık R.M, 16 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, Edik'in 15 yaşındaki halasının kızını rahatsız ettiği iddiasıyla başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana gelmişti.

Haber:  Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da 16 yaşındaki Mustafa Yağız Edik'in hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin davada sanık R.M, 16 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davanın karar duruşmasında tarafların son sözleri alındı, ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık R.M'nin 16 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmasıan karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 10 Mart 2026'da sabaha karşı Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, R.M'nin, Mustafa Yağız Edik'in 15 yaşındaki halasının kızını telefon ve WhatsApp üzerinden rahatsız etmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.M, Mustafa Yağız Edik'i kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Edik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan R.M, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: ANKA
Bakan Gürlek duyurdu! 2 çocuğun ölümü cinayet çıktı

Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! 2 çocuğun ölümünde korkunç gerçek
Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Süreç yasa teklifi komisyondan geçti! İşte madde madde yeni düzenleme
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Vazgeçmiyorlar! Ünlü hoca Osimhen'e kafayı taktı

Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber
Altay Bayındır'ın İspanyolcası olay oldu

Yeni takımı için çektiği video olay oldu!
Dev çekirge şaşırttı: Böylesini ilk kez gördük

Her gün daha büyüğü ortaya çıkıyor: Böylesini ilk kez gördük

İş imzaya kaldı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaştı gibi

Burka giymeyen genç kadına sokak ortasında müdahale

Sokakta böyle görünce deliye döndü! Görüntü milyonlarca kez izlendi
Adalet Bakanı Gürlek'ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım

Demirtaş'la ilgili gündem yaratan iddia! Bakan Gürlek noktayı koydu