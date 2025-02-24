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Müslüm Gürses'in Vefat Yıldönümünde Hayranlarından Anma Etkinliği

Müslüm Gürses'in Vefat Yıldönümünde Hayranlarından Anma Etkinliği
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Ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in vefatının yıldönümü nedeniyle İzmir'de düzenlenen etkinlikte hayranları pilav ve lokma hayrı yaparak merhum sanatçıyı andı. 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Gürses için anma gelenekleri sürdürülüyor.

Ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in vefatının yıldönümü sebebiyle hayranları İzmir'de bir araya geldi, pilav ve lokma hayrı yaparak merhum sanatçıyı andı.

Arabesk müziğin ustalarından olan ve hayranları tarafından ' Müslüm Baba' olarak anılan Müslüm Gürses, 3 Mart 2013'te hayatını kaybetmişti. Gürses'in anısına lokma ve pilav hayrı yapmak isteyen hayranları, vefatının yıl dönümünün ramazan ayına denk geliyor olması sebebiyle programı erkene aldı. İzmir'deki hayranları, merhum sanatçının vefatının 12. yılı anma etkinliği için dün Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Başta İzmir olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelen 'Müslümcü'ler, bin 500 kişilik pilav ve lokma ikramı yaptılar.

"Her sene anmaya devam edeceğiz"

Yıllardır Müslüm Gürses hayranı olan Mehmet Kara, "Türkiye Cumhuriyeti'nin baba dediği sanatçımızı, arabeskin babası Müslüm Baba'yı bugün anıyoruz. 3 Mart Ramazan Ayı'na denk gelmesi sebebiyle bugün andık. Müslüm babayı bu yıl da unutmadığımızı insanlara göstermek istedik. Her sene yaptığımız gibi bu sene de lokma ve pilav dağıttık. Allah rahmet eylesin. Onu unutmadık, unutmayacağız. Her sene anmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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