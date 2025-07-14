MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Özdurdu'dan 15 Temmuz mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu mesajında, "15 Temmuz 2016 tarihinde, devletimizin bağımsızlığına, demokrasimize ve milletimizin iradesine karşı, FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan tarihi bir ihanet olarak kayıtlara geçmiştir. Aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ve çağrısıyla meydanlara çıkarak, bu hain kalkışmayı bertaraf etmiş; demokrasimizin, hukuk devletimizin ve milli irademizin yanında yer aldığını dünyaya ilan etmiştir. 15 Temmuz gecesi verilen bu mücadele, yalnızca bir darbenin engellenmesi değil; ülkemizin geleceğine, ekonomik bağımsızlığına ve toplumsal huzuruna yönelen tehditlerin topyekün reddi anlamına gelmiştir. MÜSİAD olarak, kuruluşumuzdan bu yana olduğu gibi, bugün de demokrasiyi, hukuk devletini ve milli iradeyi savunmayı ilkesel bir sorumluluk kabul ediyor; devletimize ve milletimize yönelen her türlü tehdide karşı tavrımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vesileyle; başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, vatanımızın bekası uğruna hayatını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor; milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP